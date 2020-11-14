Конституционный суд бюджет, кадровые перестановки: Зеленский обратился к нардепам

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Владимиром Зеленским заявил, что несмотря на заболевания COVID-19 главы Верховной Рады Дмитрий Разумкова и нардепов, у парламента в этом году много работы, в частности решение проблем с КСУ и возможные кадровые перестановки. Об этом он заявил в своем влоге, передает корреспондент УНН.

"К сожалению многие депутаты получили положительные тесты, в том числе спикер Дмитрий Разумков... и вице-спикер Руслан Стефанчук... В этом году у парламента еще много работы, это и решение проблемы с Конституционным судом и принятие бюджета во втором чтении, и возможные кадровые перестановки. Многие важные законы, которые мы обещали в своей программе, а потому никакие вирусы не должны помешать нам, и вам (нардепам - ред.) это сделать", - сказал Зеленский.

Напомним, у первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчука обнаружили коронавирус.

Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.