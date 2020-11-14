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Украина сохранила двухпалатную поддержку Конгресса США - Зеленский

Украина сохранила двухпалатную поддержку Конгресса США - Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. После американских выборов Украина сохранила двухпалатную поддержку Конгресса США. Об этом заявил в своем влоге Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

“Следующая тема, судя по ленте в Facebook, которая интересует наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы, это выборы президента в США. Вопрос: при чем здесь Украина? Правильно, совершенно ни к чему, и это я считаю наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства, некоторые внутри страны мечтал, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь, и несмотря ни на что, мы сохранили неизменную, что очень-очень важно двухплановую поддержку США”, — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня все признают, что такая позиция украинской власти была правильной и показала невмешательства в выборы другого государства.

“Украина была и остается партнером и другом, как для демократов, так и для республиканцев. Возможно это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты”, - сказал Зеленский.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква заявил, что вероятный победитель выборов президента США демократ Джо Байден готов и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах финансовой помощи на развитие системы нацбезопасности.

Как сообщал УНН, выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса более 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. После этого Байден объявил о своей победе на выборах, а Трамп не признал поражение. В частности, Трамп заявил о намерениях обращаться в суды по подсчету голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Владимир Зеленский
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