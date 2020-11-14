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Зеленский анонсировал обеспечение украинцев базовым "набором" для крепкого здоровья

Зеленский анонсировал обеспечение украинцев базовым "набором" для крепкого здоровья

Владимир Зеленский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Идея программы “Здоровая Украина” заключается в обеспечении государством человеку базового “набора” для крепкого здоровья. Об этом в своем влоге заявил Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

“Мною инициирована разработка национальной программы „Здоровая Украина“. Моя глобальная идея довольно проста: государство должно обеспечить человеку, скажем так, базовый набор для крепкого здоровья. Набор — это не обязательно только физические вещи, это и полезные привычки, профилактика, правильное питание, активность. Это когда с детства украинцы приобщены к спорту, и продолжают заниматься им всю жизнь. Не тогда, когда могут купить абонемент в фитнес-клуб, а когда имеют возможность бегать, кататься на велосипеде, плавать, заниматься любыми тренировками. И это удобно — потому что рядом с домом, и это модно, потому что так делают все”, — рассказал Зеленский.

По его словам, “Быть здоровым!” — это новый лозунг, который может объединить страну, тем более во время пандемии.

“Это важно в любом уголке Украины. Здесь не может быть спекуляций. Сложно представить ссоры или драки политиков из-за того, что именно строить: стадион или бассейн. Сложно представить попытки расколоть общество, когда одни говорят, что все нам нужно плавать брассом, а другие, что исторический путь Украины — плавать кролем”, — отметил Президент.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне сообщил о своем инфицировании коронавирусом, анонсировал разработку новой госпрограммы — “Здоровая нация” и проекта “Корзина здоровья” с перечнем витаминов для поддержания иммунитета.

Источник: УНН
Теги: спорт, здоровье, Владимир Зеленский
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