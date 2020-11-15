В Украине сегодня состоится второй тур местных выборов
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В семи городах Украины сегодня состоится второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут мэров городов, в 16 областях ОТГ будут избирать депутатов местных советов, передает УНН.
Избирательные участки начнут свою работу в 8:00 будут работать до 20:00.
По данным ЦИК Украины, в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится в 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.
По прогнозам Гражданской сети "Опора", явка избирателей на второй тур выборов будет значительно ниже по сравнению с первым туром через темпы распространения коронавируса и карантинные мероприятия. Однако в ЦИК уверены, что введенный правительством "карантин выходного дня" не повлияет на второй тур выборов.
Повторное голосование на местных выборах за местных голов назначено на это воскресенье в таких городах:
• Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
• Краматорск (Донецкая область);
• Луцк (Волынская область);
• Одесса (Одесская область);
• Сумы (Сумская область);
• Украинка (Киевская область);
• Херсон (Херсонская область).
Как сообщал УНН, во время второго тура местных выборов для охраны общественного порядка будет привлечено более 5,2 тыс. правоохранителей.