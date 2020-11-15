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В Украине сегодня состоится второй тур местных выборов

В Украине сегодня состоится второй тур местных выборов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В семи городах Украины сегодня состоится второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут мэров городов, в 16 областях ОТГ будут избирать депутатов местных советов, передает УНН.

Избирательные участки начнут свою работу в 8:00 будут работать до 20:00.

По данным ЦИК Украины, в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится в 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.

По прогнозам Гражданской сети "Опора", явка избирателей на второй тур выборов будет значительно ниже по сравнению с первым туром через темпы распространения коронавируса и карантинные мероприятия. Однако в ЦИК уверены, что введенный правительством "карантин выходного дня" не повлияет на второй тур выборов.

Повторное голосование на местных выборах за местных голов назначено на это воскресенье в таких городах:

• Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

• Краматорск (Донецкая область);

• Луцк (Волынская область);

• Одесса (Одесская область);

• Сумы (Сумская область);

• Украинка (Киевская область);

• Херсон (Херсонская область).

Как сообщал УНН, во время второго тура местных выборов для охраны общественного порядка будет привлечено более 5,2 тыс. правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, местные выборы
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