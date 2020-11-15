Наблюдатели начали фиксировать первые нарушения на втором туре выборов мэров

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине в воскресенье, 15 ноября, в семи городах - Луцк, Одесса, Сумы, Херсон, Каменец-Подольский, Краматорск, Украинка - проходит второй тур выборов мэров. Уже фиксируются первые нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

Так, наблюдательницу Гражданской сети ОПОРА не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №071104, работающей на специальном избирательном участке. Инцидент произошел в день повторного голосования по выборам городского головы Луцка. На избирательном участке №070296, что в селе Жидичин Луцкой общины, один член комиссии проверял документы и выдавал бюллетени.

Также в день повторного голосования по выборам городского головы Луцка отдельные участковые избирательные комиссии после начала утренних заседаний не вели протоколов утреннего заседания, указывают наблюдатели.

На участке № 320772 в городе Украинке, где сегодня проходит повторное голосование за мэра, по данным ОПОРЫ, комиссия раньше времени начала первое заседание. Кроме того, на одном из участков в Украинке Киевской области, член УИК заранее заполняла избирательные бюллетени, добавили наблюдатели.

В городе Украинка Киевской области, на избирательном участке №320767 в день повторного голосования наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала, как секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования.

На избирательных участках в Каменце-Подольском, где сегодня проходит повторное голосование за кандидатов на должность городского головы, как фиксируют наблюдатели, не хватает урн для голосования. Так, на участке №681352 (средний участок) имеются 3 стационарных ящика для голосования, на участке №680547 (средний) - 2 ящика, на участке №681336 (средний) - 3 ящика. Однако в соответствии с законодательством на средних избирательных участках должно быть не менее 4 стационарных ящиков для голосования.

По словам наблюдателя ОПОРЫ, четвертый ящик на участке №681336 члены комиссии решили не использовать из-за повреждения, поэтому заклеили его скотчем, перевернули и отставили в сторону.

Напомним, что сегодня, 15 ноября, в семи городах повторно голосуют на выборах городского головы. По сообщению пресс-службы ЦИК, введенный правительством "карантин выходного дня" на избирательный процесс не повлияет.