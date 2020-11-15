Зеленский поздравил аграриев с праздником своим фото в подсолнухах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником, сопроводив поздравление фотографией, где он на подсолнечном поле, передает УНН.

Президент в поздравлении выразил мнение, что "наша страна не раскрыла всего огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли".

"Толчком для ее развития станет открытие рынка земли и внедрение новейших технологий", - считает Зеленский.

При этом он указал, что сельское хозяйство формирует около 14% ВВП Украины.

Добавим, День работников сельского хозяйства - профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных, водохозяйственных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса Украины. Отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.