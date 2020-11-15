Второй тур выборов мэров: невовремя начали работу 20% участков

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В день второго тура выборов мэров в семи городах, которые проходят 15 ноября в Украине, по данным наблюдателей, 19,08% участков для голосования начали свою работу раньше 8:00 часов, а на 0,76% УИК голосование не началось и после 8:30. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"19,08% участков для голосования начали свою работу раньше 8:00 часов, а на 0,76% УИК голосование не началось и после 8:30. На 80,15% УИК избирателям предоставили возможность проголосовать вовремя", - сообщили в ОПОРЕ.

Наблюдатели на 97,71% избирательных участков сообщили, что они имели возможность полноценно наблюдать за подготовительным заседанием УИК и началом процесса голосования. На 2,29% представители ОПОРЫ столкнулись с препятствиями для их наблюдения за качеством избирательных процедур.

"По данным наблюдателей, около 16% УИК не придерживались требований относительно времени проведения подготовительного заседания, на котором имеют право присутствовать официальные наблюдатели и другие субъекты избирательного процесса. Подготовительные заседания также сопровождались отдельными процедурными нарушениями. Почти 10% участков не обеспечивали введение протокола заседания", - отметили также в гражданской сети.

Напомним, что 15 ноября 2020 года в Луцке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском Хмельницкой области, Краматорске, Украинке Киевской области происходит повторное голосование на выборах городского головы.

Напомним, УНН сообщал о том, что наблюдатели начали фиксировать первые нарушения на втором туре выборов мэров.



