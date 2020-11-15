Досрочное открытие сейфа и выдача бюллетеня без паспорта: в Одессе нарушения на выборах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Начало дня голосования во втором туре выборов мэра Одессы сопровождалось минимум несколькими нарушениями избирательного процесса. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"На избирательном участке №511148 (ул. Варненская, 3А) избирательная комиссия начала заседание в 7:07 и не стала составлять протокол о подсчете голосов", - рассказали в ОПОРЕ.

Кроме того, как указано на этом же участке при выдаче бюллетеней работал только один член комиссии.

Также, на избирательном участке №511178 (ул. Генерала Петрова, 34) наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал неправомерную выдачу бюллетеня: избирателю выдали бюллетень за загранпаспортом и военным билетом.

"На избирательном участке №511247 (ул. Серова, 29) сейф с бюллетенями открыли до начала утреннего заседания. Как пояснили наблюдателю ОПОРЫ в комиссии, сейф находился на первом этаже, а зал с урнами для голосования - на втором, поэтому члены комиссии сначала открыли сейф и раздали бюллетени внизу, а после 7:15 начали опломбировать ящики на втором этаже", - отметили наблюдатели.

Как сообщает наблюдатель ОПОРЫ, на избирательном участке №511333 (бульвар Лидерсовский, 11) заседание началось ориентировочно в 8:10, а не в 7:15, как это определено Избирательным кодексом.

Накануне состоялась замена секретаря участковой избирательной комиссии, и утром на участок пришли и новый секретарь, и предыдущий, которые определенное время выясняли, кто из них является действующим секретарем по состоянию на утро 15 ноября.

Кроме того, эта УИК образована в составе 10 членов, однако фактически работали восемь. На утреннее заседание пришли семеро членов комиссии, и они решили не начинать утреннее заседание, пока не придет восьмой член УИК.

В конце концов, голосование на этом избирательном участке началось только в 9:01.

На место вызвали полицию, сотрудники которой получили объяснения от членов УИК о причинах открытия участка с часовым опозданием.

Добавим, что в день второго тура выборов мэров, проходящий 15 ноября в Украине в семи городах, по данным наблюдателей, невовремя начали работу около 20% участков.



