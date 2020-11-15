Полиция: в Одесской области два избирательных участка открылись с большим опозданием, уже работают все

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Избирательные комиссии в день второго тура местных выборов в Украине, 15 ноября, на данный момент начали свою работу, однако, с существенным опозданием открылись два участка в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передает УНН.

"В настоящее время все комиссии начали свою работу, с существенным опозданием открылись два участка в Одесской области. К обеспечению правопорядка во время второго тура выборов привлечено более 5000 полицейских, военнослужащих Нацгвардии и ГСЧС", - отметили в МВД.

Также в ведомстве отметили, что сегодня заработали 1006 участковых избирательных участков, взятых Национальной полицией под круглосуточную охрану. В общем привлечено для обеспечения общественной безопасности и порядка более 5000 правоохранителей, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Созданы мобильные резервы спецназовцев, которые будут оперативно реагировать на нарушения общественного порядка.

"Полиция зафиксировала существенное запаздывание открытия двух участков в Одесской области. В результате по одному факту начато уголовное производство по статье 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины", - отметили в МВД.

Отмечается, что с начала суток в территориальные органы Национальной полиции поступило 15 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. В том числе 7 - в Одесской области, 3 - в Киевской, по 2 - в Донецкой и Херсонской, 1 - в Волынской областях.

Напомним, с начала избирательной кампании в органы Национальной полиции поступило 16203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Добавим, УНН сообщал, что начало дня голосования во втором туре выборов мэра Одессы сопровождалось минимум несколькими нарушениями избирательного процесса.

Отметим, что в день второго тура выборов мэров, проходящих 15 ноября в семи городах в Украине, по данным наблюдателей, невовремя начали работу около 20% участков.



