Второй тур выборов мэров: полиция получила уже 15 заявлений о нарушениях

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 15 заявлений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам заместителя главы Нацполиции, "с начала суток к территориальным органам Национальной полиции поступило 15 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса".

В том числе 7 - в Одесской области, 3 - в Киевской, по 2 - в Донецкой и Херсонской, 1 - в Волынской областях.

Также полиция зафиксировала существенное запаздывание открытия двух участков в Одесской области. В результате по одному факту начато уголовное производство по статье 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Добавим, УНН сообщал, что начало дня голосования во втором туре выборов мэра Одессы сказался минимум несколькими нарушениями избирательного процесса.

Отметим, что в день второго тура выборов мэров, проходящих 15 ноября в Украине в семи городах, по данным наблюдателей, невовремя начали работу около 20% участков.