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ОПОРА: явка во втором туре выборов к обеду ниже, чем в первом - только 8,6%

ОПОРА: явка во втором туре выборов к обеду ниже, чем в первом - только 8,6%

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября проходят в семи городах Украины, на 12:00 составляет лишь 8,6%. Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах явка избирателей на 12:00 составила 8,6%", - говорится в сообщении.

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составляла 13,5%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 15 заявлений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Источник: УНН
Теги: выборы, местные выборы
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