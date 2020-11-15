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В Киеве устроили акцию "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных

В Киеве устроили акцию "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На Софийской площади в Киеве устроили правозащитную акцию "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России, Крыму и пленных на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организаторов события.

"Сегодня на Софийской площади в Киеве проходит правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - отметили в сообщении.

Добавим, что организаторы события - PEN Ukraine и Центр гражданских свобод.

Отмечается, что 15 ноября мир отмечает День заключенного писателя, или День пустых стульев. Пустые стулья на правозащитных акциях в этот день символизируют авторов, которые не могут быть с нами из-за заключения, преследования, исчезновения или убийства.

Отметим, что на площади расставили 7 стульев - именно такое количество историй организаторы прочитают всем присутствующим.

Напомним, что в начале месяца в российской колонии избили украинского политзаключенного Александра Шумкова.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Киев, Крым, акции, политзаключенные
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