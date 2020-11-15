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В Киевской области избиратель сфотографировал, а потом порвал бюллетень на куски

В Киевской области избиратель сфотографировал, а потом порвал бюллетень на куски

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На избирательном участке в Украинке в Киевской области, где проходит второй тур выборов мэра, избиратель сначала сфотографировал избирательный бюллетень, а потом порвал его на куски и пытался бросить в ящик. Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"На участке №320772 в Украинке Киевской области избиратель сфотографировал бюллетень, а когда наблюдатели на участке пытались задержать молодого человека, порвал бюллетень и попытался бросить его в урну для голосования, однако наблюдатели помешали ему это сделать", - отметили в гражданской сети.

Сообщается, что событие зафиксировано правоохранительными органами.

Напомним, также ОПОРА фиксирует нарушения с выдачей бюллетеней в Луцке.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киевская область, местные выборы
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