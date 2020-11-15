Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0000  EUR: 33,27 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
"План действий по Донбассу" от Кравчука пошагово разберут в подгруппе ТКГ - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10770

Степанов заявил, что хочет переболеть коронавирусом "как обычный пациент"

Степанов заявил, что хочет переболеть коронавирусом "как обычный пациент"

Максим Степанов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, у которого накануне диагностировали COVID-19, заявил, что из-за диагноза COVID-19 на себе проверит, как работают "пути пациента" и протоколы лечения. Об этом чиновник сообщил в видео, опубликованном на его Facebook-странице, передает УНН.

"Все время пандемии я смотрел на ситуацию с COVID-19 глазами врачей. Теперь есть возможность пройти этот путь в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают маршруты пациента и протоколы лечения. Я планирую пройти весь этот период, как обычный пациент, фиксировать все этапы и сразу, вместе с командой Министерства здравоохранения, искать пути решения проблемных вопросов", - заявил Степанов.

По словам главы Минздрава, он ежедневно будет делиться в соцсетях информацией о своем "пути пациента", выявлять и решать острые проблемные вопросы, которые возникают в работе медицинской системы.

Напомним, что 14 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов получил положительный тест на COVID-19.

Добавим, Украина за две последние недели почти каждый день ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.