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ЦИК: на 13 часов явка на выборах мэров составила почти 11%

ЦИК: на 13 часов явка на выборах мэров составила почти 11%

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Средняя явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября проходят в семи городах Украины, по состоянию на 13 часов составила 10,78%. Активнее всего голосуют в Украинке Киевской области - явка 15,38%, наименее активно - в Сумах, где явка составила 6,92%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ЦИК.

"По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 11%", - сообщили в ЦИК.

По их данным, явка по регионам на 13 часов была такой:

  • Луцкий городской голова - 10,59%
  • Краматорский городской голова - 13,00%
  • Украинский городской голова - 15,38%
  • Одесский городской голова - 11,68%
  • Сумской городской голова - 6,92%
  • Херсонский городской голова - 9,32%
  • Каменец-Подольский городской голова - 14,28%

Всего из 1 582 689 избирателей, по данным ЦИК, на 13 часов проголосовали 170 569, или 10,78%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое происходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 15 заявлений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, местные выборы
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