Второй тур выборов мэров: полиция получила более 50 заявлений о нарушениях

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во время проведения второго тура выборов мэров семи украинских городов 15 ноября полицейские получили уже 54 сообщения, связанные с нарушениями избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

"По состоянию на 15:00 в подразделения полиции поступило 54 сообщения, связанных с избирательным законодательством. В частности 18 - в Херсонской, 13 - в Одесской, 12 - в Киевской, по 4 - в Донецкой и Сумской, 3 - в Волынской областях. При этом больше всего зафиксировано фактов незаконной агитации", - заявили правоохранители.

Напомним, что правоохранители взяли под круглосуточную охрану 1006 избирательных участков. К несению службы привлечены более 5000 стражей порядка.

По результатам проверок составлено два административных протокола: по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) в Херсонской области и по ст. 212-23 (Повреждения, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Киевской области.

Кроме этого, полиция Одесской области начала два уголовных производства по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины по факту несвоевременного открытия двух участков.

Напомним, что избирательные комиссии в день второго тура местных выборов в Украине, 15 ноября, уже начали свою работу, однако, с существенным опозданием открылись два участка в Одесской области.



