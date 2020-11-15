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ОПОРА констатирует падение явки во втором туре выборов: на 16:00 только 18,6%

ОПОРА констатирует падение явки во втором туре выборов: на 16:00 только 18,6%

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Явка избирателей во втором туре выборов мэров, которые 15 ноября проходят в семи городах Украины, на 16 часов составляет лишь 18,6%, что значительно меньше, чем в первом туре. Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА, передает УНН.

"По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах на 16:00 составила 18,6% (погрешность 1,1%)", - говорится в сообщении.

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в это время явка составляла 27%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.

Источник: УНН
Теги: выборы, местные выборы
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