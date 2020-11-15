Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,20 0,0000  EUR: 33,27 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Новое решение Арбитражного трибунала по делу украинских моряков существенно не затянет процесс - Енин
Новое решение Арбитражного трибунала по делу украинских моряков существенно не затянет процесс - Енин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5985

ЦИК: внесены изменения в состав ТИК по местным выборам

ЦИК: внесены изменения в состав ТИК по местным выборам

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия на заседании 15 ноября внесла изменения в состав ТИК по местным выборам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

"В связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия в очередной раз внесла изменения в состав отдельных территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов, сформированного постановлением ЦИК от 10 августа 2020 года № 172", - говорится в сообщении.

В общем, как указано, по состоянию на 14 ноября 2020 года Комиссия прекратила полномочия 5347 членов территориальных избирательных комиссий. Из них - 372 председателей ТИК, 314 заместителей председателей ТИК, 374 секретарей ТИК, 4287 членов ТИК.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинцы (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.

Источник: УНН
Теги: ЦИК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.