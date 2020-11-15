В Одессе во второй раз за сутки заменили председателя ТИК

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Одессе во второй раз за сутки заменили председателя городской ТИК. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

"Центральная избирательная комиссия 15 ноября, в день повторного голосования на выборах городского головы, приняла постановление "Об изменениях в составе территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов", которой заменила голову Одесской городской территориальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Как информирует ОПОРА, ЦИК прекратила досрочно полномочия председателя комиссии Натальи Сиволапенко (от местной организации политической партии "Солидарность женщин Украины" (в связи с внесением представления о замене члена избирательной комиссии субъектом, по представлению которого кандидатура такого члена была включена в состав избирательной комиссии) и назначил на эту должность Нину Чернышенко.

Напомним, что 14 ноября ЦИК заменила голову территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко на Наталью Сиволапенко.

Кроме того, 15 ноября ЦИК заменила члена ТИК Людмилу Сербину (политическая партия "Предложение") и заменила ее на Вячеслава Франчука.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.