Экзитпол: мэром Одессы остается Труханов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По данным экзитпола Киевского международного института социологии по состоянию на 17 часов, во втором туре выборов мэра Одессы, побеждает действующий городской голова Геннадий Труханов с результатом 55,1%. Такие данные обнародовал КМИС, передает УНН.

По данным экзитпола КМИС по состоянию на 17 часов, Николай Скорик от ОПЗЖ набирает во втором туре выборов мэра Одессы 42,8%, Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 55,1%.

Добавим, 15 ноября 2020 года, в день второго тура выборов мэра, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел экзитпол в городе Одесса. Генеральная совокупность экзитпола - избиратели, которые проголосовали на избирательных участках на территории города Одесса (кроме специальных участков - больницы, тюрьмы, воинские части и т.д.). Выборка репрезентативна для города в целом. По состоянию на 17:00 опрошено 1780 респондентов на 40 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования". Уровень досягаемости (количество избирателей, которые согласились принять участие в опросе) составляет 66,6%. Погрешность выборки не должна превышать 3-4%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы проходит в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое проходит в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и проходит в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.