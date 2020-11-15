ОПОРА: явка во втором туре выборов была ниже, чем в первом - только 23,9%

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Итоговая явка избирателей во втором туре выборов мэра, который проходил 15 ноября в семи городах в Украине, по состоянию на 20 часов, составила 23,9%. Об этом сообщила во время брифинга глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает УНН.

"По состоянию на 20:00 явка избирателей составляет 23,9%. То есть, она ниже, чем в первом туре голосования", - сказала Айвазовская.

Добавим, по данным ЦИК, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

В ЦИК сообщили, что повторное голосование по выборам городских голов, которое происходило в семи городах Украины 15 ноября, началось вовремя и продолжалось в штатном режиме.

В Украине 15 ноября, во второй тур местных выборов, полиция получила уже 54 заявления, связанные с нарушениями избирательного процесса.