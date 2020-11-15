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ОПОРА не зафиксировала критических нарушений во втором туре выборов

ОПОРА не зафиксировала критических нарушений во втором туре выборов

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Наблюдатели Гражданской сети ОПОРА не зафиксировали критических избирательных нарушений, которые могли бы исказить результаты выборов во втором туре. Об этом заявил во время брифинга старший аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев, передает УНН.

"Критических нарушений нами на текущий момент не зафиксировано, таких, которые могли бы действительно исказить результаты голосования", - сообщил Клюжев.

Напомним, что повторное голосование по выборам городского головы происходило в 7 городах Украины: Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

По данным ОПОРЫ, итоговая явка избирателей во втором туре выборов мэра, который проходил 15 ноября в семи городах в Украине, по состоянию на 20 часов, составила 23,9%.

Источник: УНН
Теги: выборы, местные выборы
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