В Раде настаивают на тестировании населения тест-системами отечественных производителей

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Тестирование населения в Украине должно происходить исключительно тестами на коронавирус отечественного производства. Такое мнение в комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Сергей Шахов.

"Тестирование нужно, но ПЦР-тесты и ИФА должны быть украинские. Не из-за рубежа, не из Китая, не из Америки. А украинские! Наши ученые уже сделали тесты, которые нужно дать только возможность развивать. Мы должны сегодня привлечь всех наших ученых, врачей и профессоров для того, чтобы они делали эти тесты. Хочу отметить, что качественные украинские тесты уже есть у нас. И продавать их на весь мир, и протестировать бесплатно каждого украинца в нашем государстве. Также сделать много чего: маски, халаты, для обеспечения наших больниц", - считает Шахов.

Поддержка украинских производителей, по его мнению, будет стимулировать отечественную экономику, а их закупка значительно сэкономит государственный бюджет.

"Если мы будем делать маску по 20 копеек, это сколько? 8 млн грн, а не 66 млрд грн, которые парламент выделил Кабмину. И 50 млрд грн было украдено. Если бы все деньги пошли бы на больницы, на тесты ПЦР и ИФА, поверьте мне, мы вышли бы на нормальный уровень 49 статьи Конституции - обеспечение социального уровня бесплатного", - подчеркнул нардеп.

Отметим, что Минздрав в ближайшее время надеется уменьшить очереди на "ковидное" тестирование с помощью украинских ИФА-тестов на антиген. В министерстве считают, что украинские "антигенные" ИФА-тест-системы смогут стать альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию. Кроме того, отечественные тесты значительно чувствительнее и точнее, чем экспресс-тесты на антиген.

Напомним, что "антигенные" ИФА-тесты разработала группа украинских ученых компании "Диапроф-Мед".