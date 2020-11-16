ВР завтра рассмотрит отмену карантина выходного дня и отсрочку РРО - нардеп

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сегодня в 09:30 состоялось совещание глав парламентский фракций, на котором они утвердили повестку дня на завтра. Рада планирует рассмотреть постановления о предупреждении о карантине за неделю и об отмене карантина выходного дня, а также законопроект об отсрочке РРО. Об этом в Telegram написал нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"В 9:30 состоялось совещание глав фракций. Пока согласована следующая повестка на вторник: постановление о предупреждении о карантине за неделю №4320, постановление об отмене карантина выходного дня, законопроект об отсрочке РРО о ФЛП №4313", - написал нардеп.

Также ВР планирует рассмотреть:

▪️ Закон о районных советах №3651д;

▪️ Закон о долге Укрнафты №4119 и 4120 (это 9 млрд в ковидный фонд).

"Также вызовут в Раду премьера с докладом о состоянии борьбы с эпидемией. Возможно добавится вопросы об упрощении регистрации вакцины от ковид №4314. Законопроекты о КС ("закон Разумкова" и закон о 2/3 голосования Конституционного Суда) пока под вопросом... Говорят, что в "Слуге" нет закона", - написал он.

Напомним, парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики готовит письмо к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой, чтобы учреждения культуры не платили аренду за выходные и получили компенсации за введение "карантина выходного дня".