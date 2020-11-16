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Выборы мэра Сум: во втором туре уверенно побеждает действующий мэр

Выборы мэра Сум: во втором туре уверенно побеждает действующий мэр

Александр Лысенко

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На выборах городского головы Сум уверенно побеждает действующий глава Александр Лысенко, который набирает 61,12%. Об этом сообщила представитель штаба Лысенко Елена Дяговец, передает УНН.

"Александр Лысенко - 61,12%. Вадим Акперов - 38,88%", - написала Дяговец.

Отметим, что штабы обоих кандидатов ведут параллельный подсчет голосов. И в результатах штаба Акперова изменения несущественны: Александр Лысенко набрал 63% голосов, Вадим Акперов - 37%.

Добавим, что по данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр Геннадий Труханов с результатом 55,1%.

Источник: УНН
Теги: Сумы и Сумская область, местные выборы
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