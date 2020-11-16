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Минздрав "на пальцах" объяснил, почему нужен карантин

Минздрав "на пальцах" объяснил, почему нужен карантин

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На сегодняшний день не существует лечения от коронавирусной болезни, при этом на его распространение можно влиять. Простые меры карантина и личной защиты в состоянии прервать эпидемическую цепочку. Об этом во время брифинга сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Мыкычак, передает корреспондент УНН.

"Есть определенные законы эпидемиологии - это теория механизма передачи. Эпидемический процесс возникает и поддерживается только при условии совместных действий трех первичных движущих сил или звеньев эпидемической цепи. Первое - это источник инфекции, второе - осуществление механизма передачи инфекции самого возбудителя, и третье - восприимчивость населения к этой инфекции. Простые меры карантина и личной защиты в состоянии прервать эпидемическую цепочку. Нам, к сожалению, нечем лечить коронавирусную инфекцию. По сей день в мире не найдено единого эффективного препарата, который имеет специфическое противовирусное этиотропное действие. Поэтому мы должны влиять на эпидемиологическую цепочку", - сказала Мыкычак.

Она напомнила, что в течение нескольких лет "по меньшей мере двумя правительствами были приняты все меры для того, чтобы ликвидировать эпидемиологическую службу" - как следствие, на сегодня эпидемиологи остались только в лабораторных центрах, и есть небольшая часть эпидемиологов, работающих госпитальными эпидемиологами.

"Поэтому, здесь фактически мы бессильны перед вирусом. Но крайне важно то, что мы можем влиять на распространение, передачу возбудителя от человека к человеку", - отметила заместитель министра.

Она в очередной раз призвала придерживаться противоэпидемических мероприятий - мыть руки, правильно носить маски, сохранять дистанцию, не посещать массовые мероприятия и тому подобное.

Напомним, в Украине на 8 часов 16 ноября зафиксировано уже 545 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - меньше 10 тысяч, традиционное сокращение заболеваемости после выходных.

Добавим, в последнее время Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавируса чуть ли не каждый день, показатель превысил 12 тысяч в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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