Вопрос КСУ завис в Раде: Разумков уже предлагает рабочую группу

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламент создать рабочую группу, которая будет нарабатывать законодательные инициативы по урегулированию ситуации с Конституционным Судом. Вместе с тем он констатировал "блокировку и торможение" этого процесса со стороны, в частности, определенных политических сил. Об этом Разумков заявил во время своего видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

"Вы все помните, что законопроект 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами и фракциями в ВРУ... Я думаю, что даже сегодня этот законопроект остается актуальным. Но сегодня мы с вами видим некоторую блокировку и торможение этого процесса со стороны тех или иных политических сил групп и других субъектов. Но я уверен, что сегодня параллельно с этим процессом мы должны переходить и к другому этапу - создать рабочую группу, которая непосредственно уже начала бы нарабатывать те законодательные инициативы, которые мы с вами планировали", - сказал Разумков.

Он заявил, что не уверен, что парламент сможет предоставить 100% поддержки хоть одному из законов о КСУ, но парламент должен объединиться для решения этого вопроса.

Напомним, по информации нардепа, 16 ноября утром состоялось совещание председателей парламентских фракций, на котором они утвердили повестку дня на завтра, 17 ноября. Рада планирует рассмотреть постановление о предупреждении о карантине за неделю и об отмене карантина выходного дня.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.