Шмыгаля пригласили в ВР отчитаться о плане выхода из карантина

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В ВР пригласят премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и все правительство, чтобы они отчитались о плане выхода из карантина. Парламент также рассмотрит возможность отмены карантина "выходного дня". Об этом заявила на заседании Согласительного совета и.о. председателя ВРУ Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.

"Предлагаю завтра пригласить главу правительства со всем составом Кабмина для того, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина, действительно ли есть этот план. Особенно это касается вопросов карантина "выходного дня". И самое главное - каково состояние выполнения постановления ВРУ о мерах противодействия и распространение коронавирусу и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии", - сказала Кондратюк.

Она добавила, что под ее руководством сегодня было зарегистрировано постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством.

Напомним, по информации Минздрава, действенность от карантина выходного дня будут оценивать по динамике госпитализации, для оценки нужны показатели минимум за 10 суток.