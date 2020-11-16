Выборы мэров городов: наблюдатели зафиксировали около сотни нарушений

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время проведения второго тура выборов мэров семи украинских городов наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали 96 инцидентов связанных с нарушениями избирательного законодательства. Об этом во время брифинга сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает корреспондент УНН.

"В течение дня голосования нашими наблюдателями зафиксировано 96 инцидентов, 22 из которых касается недостаточного материально-технического обеспечения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, 7 инцидентов связано с препятствием в работе наблюдателей со стороны членов избирательной комиссии. Первоначально - нашей организации. Также зафиксированы случаи выдачи бюллетеней без паспортов или без надлежащей идентификации лица, которое получает бюллетень. Среди них есть инциденты, касающиеся членов избирательных комиссий, которые работают на этих же участках. Но закон требует определенного порядка и игнорирование этой процедуры влияет на общую правовую культуру", - отметила глава ОПОРЫ.

Также, по словам Айвазовской, наблюдатели фиксировали фотографирование бюллетеней, нарушение процедур ведения протокола утреннего заседания - 7 инцидентов, а еще 5 случаев было, что протокол был подписан заранее (в нем стояла дата понедельника 16 ноября).

"Это связано с тем, что члены избирательных комиссий, которые подписывают протокол уже понедельник, получают компенсацию за свою работу за два дня, а не за один - если бы этот протокол был подписан 15 ноября", - резюмировала Айвазовская.

Добавим, УНН сообщал, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА не зафиксировали критических избирательных нарушений, которые могли бы исказить результаты выборов во втором туре.

Напомним, в Нацполиции отчитались, что за нарушения законодательства во втором туре местных выборов открыто 8 производств.