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Суд сегодня берется за апелляцию на арест Януковича

Суд сегодня берется за апелляцию на арест Януковича

Виктор Янукович (справа)

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд планирует сегодня рассмотреть апелляционную жалобу защиты на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты, представленных на постановление Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Януковича В.Ф., можно посмотреть 16 ноября 2020 года в 12:15...", - говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Также напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович
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