Суд сегодня берется за апелляцию на арест Януковича

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд планирует сегодня рассмотреть апелляционную жалобу защиты на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты, представленных на постановление Печерского районного суда города Киева от 12 мая 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Януковича В.Ф., можно посмотреть 16 ноября 2020 года в 12:15...", - говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Также напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.