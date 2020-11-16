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Второй тур местных выборов: наблюдатели отметили рост процента участков с нарушениями

Второй тур местных выборов: наблюдатели отметили рост процента участков с нарушениями

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Во время проведения голосования во время второго тура выборов мэров семи украинских городов, на 0,6% процента возросло количество участков с нарушениями избирательного законодательства, по сравнению с голосованием 25 октября. Об этом во время брифинга сообщил старший аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, передает корреспондент УНН.

"Если говорить о структуре и интенсивность нарушений в процессе голосования, то значительных различий по сравнению с 25 октябрем, мы не зафиксировали. На 10% участков зафиксированы незначительные нарушения избирательного законодательства, по сравнению с первым туром голосования, где такой показатель был на уровне 9,4% избирательных участков, охваченных исследованием гражданской сети ОПОРА", - отметил аналитик.

Клюжев также отметил небольшое количество непосредственной фальсификации результатов голосования.

"Такие инциденты зафиксированы на 0,76% избирательных участках. Этот показатель соотносится с показателем 25 октября и отсутствие массовых попыток фальсифицировать результаты голосования является определенным таким положительным сигналом. Пока можем говорить о том, что кандидаты не вышли за пределы приемлемого.

Добавим, УНН сообщал, что наблюдатели Гражданской сети ОПОРА не зафиксировали критических избирательных нарушений, которые могли бы исказить результаты выборов во втором туре.

Источник: УНН
Теги: выборы, местные выборы, нарушение
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