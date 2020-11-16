В верхушке ВР назвали локдаун выходного дня "большой глупостью"
Елена Кондратюк
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Так называемый карантин выходного дня, который был введен правительством, и.о. председателя Верховной Рады Елена Кондратюк назвала "большой глупостью" - он не решает эпидемиологической ситуации. Об этом она заявила на брифинге в понедельник, 16 ноября, передает корреспондент УНН.
"Я вам могу сказать свое личное впечатление от этого вопроса. Я думаю, что это большая глупость. Потому что, если честно, этот вопрос не решает абсолютно ни с точки зрения решения эпидемиологической ситуации, ни с точки зрения медицинской ситуации. И если такие действия должно ввести правительство, оно, во-первых, должно посоветоваться с парламентом страны, во-вторых, с учеными, общественностью, медиками", - добавила Кондратюк.
Напомним, в ВР пригласят Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и все правительство, чтобы они отчитались о плане выхода из карантина. Парламент также рассмотрит возможность отмены "карантина выходного дня".
Между тем в ВР уже зарегистрировали постановление об отмене "карантина выходного дня".
Напомним, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Ряд областных центров выступили против такого решения, как и представители бизнеса.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.