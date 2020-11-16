Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,12 -0,0805  EUR: 33,21 -0,0542 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Раде снова готовят письмо на Шмыгаля о поддержке культуры из-за карантина
В Раде снова готовят письмо на Шмыгаля о поддержке культуры из-за карантина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12390

Суд начал рассмотрение апелляций на меру пресечения Януковичу

Суд начал рассмотрение апелляций на меру пресечения Януковичу

Виктор Янукович

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана, передает корреспондент УНН.

Так, суд начал рассмотрение по существу апеляцйних жалоб стороны защиты Януковича на его заочный арест.

Как сообщалось ранее в УНН, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, суд заочно арестовал Януковича в деле по узурпации власти.

Источник: УНН
Теги: Виктор Янукович, мера пресечения, апелляция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.