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Полищук побеждает на выборах мэра Луцка

Полищук побеждает на выборах мэра Луцка

Игорь Полищук

КИЕВ. 16 ноября. УНН. На выборах городского головы Луцка побеждает кандидат от партии "За будущее" Игорь Полищук, за которого отдали свои голоса примерно 53% избирателей. Об этом УНН сообщила координатор наблюдения за выборами в Волынской области от гражданской сети ОПОРА Екатерина Шарпатая.

"По предварительной информации, лидирует Игорь Полищук. Его отрыв от Богдана Шибы составляет в пределах 6%. Игорь Полищук получил около 53% голосов", - отметила Шарпатая.

Наблюдатель также отметила, что в три часа ночи территориальная избирательная комиссия приняла протоколы от всех участков.

"И дальше они не продолжили свое заседание, а сделали технический перерыв. Они не объявили результаты. И мы не можем посчитать проценты, ведь нет информации о количестве недействительных избирательных бюллетеней", - подытожила координатор.

Добавим, что по подсчетом голосов штабом одного из кандидатов, за Игоря Полищука отдали голоса 23 989 избирателей, что составляет 54,53%. За Богдана Шибу проголосовали 18 883 избирателя, что составляет 42,92% голосов. 2,55% бюллетеней были признаны недействительными (1121 единица).

Отметим, что на выборах городского головы Сум уверенно побеждает действующий глава Александр Лысенко, который набирает 61,12%.

Источник: УНН
Теги: выборы, Луцк и Волынь, местные выборы
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