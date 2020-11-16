Кличко: правительство должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Да, (карантин выходного дня - ред.) не идеальный вариант. И есть много вопросов. Но с такой динамикой распространения вируса, медицинская система вскоре не справится с таким количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун. чтобы разорвать цепь заболеваемости. Но, вместе с тем, мы понимаем, что очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий. Потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство безотлагательно должно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса...", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев такой комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса ввел в марте. И сейчас город пересмотрит возможности: что может сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест.

"Мы не хотим полного локдауна! И сегодня на селекторе с премьер-министром я также подчеркнул важность контроля за изоляцией больных и контактных лиц. Чтобы прекратить волну распространения вируса. Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает. И у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, в школу, посещают публичные места. Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов разрыва цепи передачи вируса...", - сказал Кличко.

Как сообщалось, Президент Украины заявил, что в Кабинете министров Украины должны засыпать и просыпаться с вопросом, где найти деньги, и как помочь бизнесу пережить шесть дней "карантина выходного дня".

Напомним, Кличко сообщил, что в столице коронавирус за минувшие сутки подтвердили у 879 человек, в общем заболевших с начала пандемии более 51 тысяча.