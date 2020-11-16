Суд отменил заочный арест Януковичу

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 гда во время Майдана и назначил нове рассмотрение относительно избрания меры пресечения, передает корреспондент УНН.

"Апелляционные жалобы защитников, которые действуют в интересах Януковича, удовлетворить частично. Постановление Печерского районного суда от 12 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство... о применении в отношении Януковича меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога отменить, вынести новое, которым назначить рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя первого отдела Сидоренко... об избрании подозреваемому Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала судья.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.



