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Суд отменил заочный арест Януковичу

Суд отменил заочный арест Януковичу

Виктор Янукович (справа)

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 гда во время Майдана и назначил нове рассмотрение относительно избрания меры пресечения, передает корреспондент УНН.

"Апелляционные жалобы защитников, которые действуют в интересах Януковича, удовлетворить частично. Постановление Печерского районного суда от 12 мая 2020 года, которым удовлетворено ходатайство... о применении в отношении Януковича меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога отменить, вынести новое, которым назначить рассмотрение в суде первой инстанции ходатайства следователя первого отдела Сидоренко... об избрании подозреваемому Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала судья.

Напомним, Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович
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