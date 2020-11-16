Никогда не говорила о "российском" Крыме: Кулеба высказался о сотрудничестве с Санду

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украине будет легче сотрудничать с Майей Санду, которая по результатам подсчета 100% голосов побеждает на президентских выборах в Молдове. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Нам будет легче сотрудничать с президентом (Майей) Санду, потому что она никогда не делала заявлений, которые вызывают напряжение в украинско-молдавских отношениях, вроде того, что Крым - это российская территория", - сказал Кулеба.

По его убеждению, Майя Санду имеет "бренд проевропейского политика".

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове, указав, что ожидает укрепления отношений между странами.



Так, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Добавим, после обработки 100% протоколов в стране кандидат в президенты от ПДС Майя Санду, бывшая экономистка Всемирного банка, выступающая за более тесные отношения с Европейским Союзом, получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25% голосов избирателей.

Как сообщал УНН, действующий президент Молдовы, кандидат в президенты Игорь Додон "предварительно" поздравил своего оппонента Майю Санду с победой на выборах, но заявил, что планирует обжаловать результаты из-за выявленных нарушений.