Шмыгаль провел совещание с городскими головами относительно карантина: о чем договорились

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В понедельник под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось онлайн-совещание с городскими головами о введении в стране "карантина выходного дня". По итогам договорились встречаться регулярно, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

Сообщается, что во встрече также приняли участие министр здравоохранения Максим Степанов, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, украинские эпидемиологи и инфекционисты.

Так, Шмыгаль отметил, что правительство сейчас ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина к совершенствованию карантина "выходного дня". По его словам, введенные меры касаются в основном трех отраслей.

"Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз являются доказательством факта, что огромные потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений", - отметил Премьер-министр.

Глава правительства добавил, что карантин "выходного дня" позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что жесткий локдаун, который закроет страну на три недели, сильно ударит по украинской экономике.

"Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю. Коэффициент прироста за неделю позволит нам как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности", - сказал Виктор Ляшко.

Он также добавил, что Минздрав сегодня переориентируется на закрытые коллективы, чтобы предотвратить вспышки в малых социальных группах и призвал мэров к совместной работе.

"По итогам совещания договорились усилить взаимодействие правительства и органов местного самоуправления и проводить такие встречи на регулярной основе", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил провести с руководителями крупных городов онлайн-встречу на фоне протестов против "карантина выходного дня".

Как сообщал УНН, правительство 11 ноября ввело "карантин выходного дня" - на три пары выходных до конца ноября. Не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Против новых ограничений выступили власти ряда областных центров, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также в Днепре, Луцке.