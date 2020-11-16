Локдаун выходного дня сорвали в ряде регионов: полиция "прикрыла" более 2 тысяч бизнесов

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине за нарушения "карантина выходного дня" закрыли 1,5 тысячи предприятий торговли, десятки ночных клубов и спортзалов. Больше всего нарушений - в тех регионах, где местные власти выступали против - Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"На протяжении этих выходных полицейские пристально следили за соблюдением требований "карантина выходного дня", предусмотренного решением правительства. В общем полиция за субботу-воскресенье закрыла более 2400 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки постановлению Кабмина. Среди них более 1,5 тысячи предприятий торговли, около 800 заведений питания, около 30 ночных клубов и 20 спортзалов", - отметил Клименко.

По словам главы Нацполиции, составлено почти 2000 админпротоколов за нарушение карантина на ответственных лиц, начато 9 уголовных производств.

"При этом Игорь Клименко подчеркнул, что больше всего нарушений карантина выходного дня полицейские зафиксировали в тех регионах, где местные власти официально заявили, что отказываются выполнять решение Кабмина. Это - Львовская, Днепропетровская, Тернопольская, Черкасская, Одесская области. Кроме того, также много нарушителей обнаружили в столице и Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области за субботу и воскресенье, 14-15 ноября, составлено 143 административных протокола за нарушения правил карантина во время так называемого локдауна выходного дня.



