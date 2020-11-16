Венедиктова похвасталась борьбой с оргпреступностью и вспомнила о "посадках"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине стали активнее разоблачать банды, в частности, задержан "смотрящий" за Харьковской областью, который, впрочем, по решению суда может выйти под залог. Такая ситуация является примером, что "посадки" - не только ответственность правоохранителей. Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Такое заявление Генпрокурора появилась менее чем за месяц после того, как Президент Владимир Зеленский указал, что и сам хочет знать, где обещанные им "посадки", раскритиковав работу правоохранительных органов.

Венедиктова, в частности, напомнила, что только на днях задержаны "смотрящие" за Хмельницкой и Харьковской областями.

"Харьковский "смотрящий" от одного из воров в законе, пойманный на прошлой неделе, подозревается в кражах, незаконном обращении с оружием и сопротивлении и угрозах правоохранителям. Он несколько лет скрывался от правосудия, однако оно его наконец настигло. Впрочем, по решению суда он может выйти под залог в чуть больше чем 400 тысяч гривен ", - отметила Венедиктова.

"Этот пример - повод еще раз подчеркнуть, что "посадки" - это симбиоз эффективности правоохранителей, справедливого законодательства и судебной реформы!" - заявила по этому поводу Генпрокурор.

В то же время она навела статистику по разоблачению оргпреступности.

"В три раза больше банд, чем в прошлом году, разоблачены за 10 месяцев 2020 года. Уничтожено 16 таких опасных объединений, тогда как в 2019-м - только 5. Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период - 352. Это тоже больше на 26% за прошлогодний результат. На счету свыше 1,5 тысячи злоумышленников, входивших в эти организации, 3462 уголовных правонарушения", - написала в частности Венедиктова.

По ее словам, в этом году введен новый механизм мониторинга оргпреступности.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова должна показать результаты до конца года, иначе он пообещал "такой же ответ", как предыдущем генпрокурору. Так, Зеленский заявил, что бывший генпрокурор Руслан Рябошапка не показал результат работы на своем посту и 5 марта 2020 года ВР уволила его с должности.