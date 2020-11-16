В деле Омеляна объявили обвинительный акт

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Высшем антикоррупционном суде прокурор объявил обвинительный акт по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого подозревают в совершении незаконных действий, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"16 ноября 2020 года с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу и фактически его начала.

"Так, на заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего, судом объявлен перерыв до 18 ноября 2020 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна из-за дела недополучения портовых сборов.

По данным следствия, в декабря 2017 года бывший министр издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - есть доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

"В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн гривен: с ожидаемых 203,5 млн гривен получено 173,1 млн гривен. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели", - напомнили о сути дела в САП.