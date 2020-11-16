В Житомире проводят массовое ИФА-тестирование ради возможного отказа от "карантина выходного дня"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Местные власти Житомира планируют сделать ИФА-тестирование всем работникам школ, а затем рассмотреть и тестирование старшеклассников. В массовом ИФА-тестировании местная власть видит возможную альтернативу "карантину выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на заседание Житомирского исполнительного комитета.

"Хочу заметить, что 40 работникам Житомирского городского совета сделали тесты ИФА и 40% людей уже переболели, и эта статистика добавляет оптимизма, что у многих из них были бессимптомные признаки заболевания. Поэтому есть надежда, что через 2-3 месяца эпидемия пойдет на спад. Так, планируем параллельно провести тестирование всех работников школ, это около 4 тысяч тестов на наличие антител. И после этого будем принимать решение по открытию школ", - отметил городской голова Сергей Сухомлин.

По словам городского головы, "карантин выходного дня" приводит к финансовым потерям среди местного бизнеса и не имеет доказанной эффективности в замедлении COVID-19.

"Учитывая то, что эти ограничения - это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи. В том числе: при таком количестве больных, 2 дня "локдауна" на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи", - отметил он.

Напомним, инфекционисты считают, что массовое ИФА-тестирование на антитела к коронавирусу может стать альтернативой карантину. Оно позволит выявить больных, чтобы оперативно их изолировать. В свою очередь, здоровые и переболевшие граждане смогут продолжить вести бизнес и свободно посещать общественные места.

Ранее УНН писал, что ИФА-тесты украинского производства ("Диапроф-Мед") сравнили с тестами американского производителя Abbott. В процессе исследователи получили 100%-ное совпадение результатов.