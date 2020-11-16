ООС: боевики придерживаются "режима тишины"

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 16 ноября, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС разминировано более 2 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя условиям договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, украинские воины добросовестно выполняют задачи по назначению", - отметили в штабе ООС.

Напомним, в украинской делегации в ТКГ раскритиковали трактовки данных из отчета ОБСЕ, заверив, что причинами почти сотни взрывов, о которых отчиталась СММ, по оценкам украинской стороны СЦКК, "могут быть работы по добыче угля, инженерные работы с использованием инженерных боеприпасов".