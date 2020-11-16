Новости: Политика
16 ноября 2020, 19:05 • Анна Мурашко • 8325
Зеленский назначил более 20 судей
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 21 судью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Так, согласно указу №501/2020, в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины Президент назначил в местных общих судах на должности 21 судью.
Напомним, Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей.
Источник: УНН
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