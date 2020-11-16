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Зеленский назначил более 20 судей

Зеленский назначил более 20 судей

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 21 судью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Так, согласно указу №501/2020, в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины Президент назначил в местных общих судах на должности 21 судью.

Напомним, Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, назначения, судьи, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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