Зеленский назначил более 20 судей

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 21 судью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Так, согласно указу №501/2020, в соответствии с частью пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины Президент назначил в местных общих судах на должности 21 судью.

Напомним, Высший совет правосудия отправил в отставку трех судей.