ЦИК: повторные местные выборы пройдут в некоторых городах в четырех областях

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Повторные местные выборы пройдут в некоторых городах в Киевской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Выборы могут признаться такими, которые не состоялись, например, если избранный человек отказывается от мандата или должности или если избирательный процесс был остановлен из-за введения военного или чрезвычайного положения. Пока известно о 4 областях, где снова проведут голосования: Киевская, Черниговская, Винницкая, Сумская", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на 17 января 2021 года назначены выборы городского головы в городе Новгород-Северский, в городе Борисполь - 31 января 2021 года тоже будут выбирать мэра.

Отмечается, что пока без дат, но выбирать будут и в городе Бровары - суд назначил повторные выборы Броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета. В селе Улановка - суд назначил повторные выборы сельского головы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 31 января 2021 года повторные выборы мэра Борисполя, где умер действующий мэр и лидер избирательной гонки.