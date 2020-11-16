Деструктив Тищенко и выстрелы в спину: Верещук рассказала о мэрской кампании

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Три недели назад в Украине состоялся первый тур местных выборов. Мэром столицы стал Виталий Кличко. Среди других, Кличко уступила Ирина Верещук. В интервью "LB.ua" народный депутат рассказала, как готовилась к выборам, и почему не считает результат мэрских выборов в столице своим проигрышем, передает УНН.

Для Верещук итоги выборов в Киеве - это скорее урок, чем поражение. Она убеждена, что результат был бы другим, если бы киевский центр "Слуги народа" возглавлял не Николай Тищенко. Именно он, по ее словам, "проталкивал" в Киевсовет ангажированных и скомпрометнованих людей.

"Каких усилий мне стоило, чтобы не дать пройти в Киевсовет людям, которых предлагал господин Тищенко. И открыть дверь, например, Анне Маляр, Жене Кулебе, Ксении Семеновой. Для нормальных людей, которые готовы работать и вкладываться в работу", - уточнила она.

Зато Тищенко настаивал, чтобы в Киевсовет от президентской партии шли его помощники, бизнес-партнеры, партнеры партнеров, работники ресторанов, рассказала Верещук.

Подобными действиями он вызвал возмущение у мажоритарщиков, добавила она.

"Безумное сопротивление, буквально до саботажа. Мажоритарщики были очень полезны кампании - они знакомы с проблемами районов, с проблемами горожан. Но фактически они отказались иметь дело с киевским центром и участвовать в кампании, пассивно наблюдая, чем все завершится", - говорит Верещук.

Нардеп уточнила, что пыталась уладить конфликт с Тищенко путем разговоров тет-а-тет. Впрочем, последний держал деструктивную позицию, реагируя на просьбу Верещук эмоционально и бессмысленно.

"Я считаю своей недоработкой то, что не смогла убедить Президента и людей, от которых это зависело, что с господином Тищенко у нас не получится сформировать команду. Я говорила об этом Президенту, но было мало времени и сложный период - коронавирус, карантин, куча проблем. Решение приняли буквально с колес. Мы долго тянули с праймериз. Все уже штабы развернули, а мы еще принимали решение, кто будет баллотироваться. Нельзя иметь несколько центров принятия решений", - заявила Верещук.

И баллотируясь на пост мэра Киева, Верещук понимала, на что идет.

"Я понимала, что будут стрелять в спину свои. Что будет черный пиар. Так и произошло. Я знала, что мне никто не подарит победы на праймериз. Что те, кто называет себя коллегами, на самом деле настроены антагонистически.

Я понимала, что Кличко руководит в городе и не Тищенко. Что есть система людей, неформальная, не избранная и не назначенная, которым все равно, как называется партия. Они делают выборы", - подчеркнула нардеп.

Однако Верещук не принадлежит ни к одной из них.

"Можно меня назвать компромиссным или внесистемным вариантом, потому что я действительно не была и не имею никакого соприкосновения в Киеве в смысле "схем", договорняков, каких-то кланов, семейных, подрядных и тому подобное. Но я понимала, что даже в таком случае буду лучшим вариантом, чем мои в то время конкуренты", - отметила Верещук.

Напомним, ранее Верещук выступила против карантина выходного дня и фискализации малого бизнеса.