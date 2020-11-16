Тесты, кислород и лабоборудование: из фонда борьбы с COVID-19 выделят более 2 млрд грн

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал выделение более 2 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, которые потратят на приобретение экспресс-тестов, обеспечения кислородом коек в стационарах и приобретение лабораторного оборудования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал “Слуги народа”.

“На борьбу с пандемией выделят более 2 миллиардов гривен из Фонда COVID-19. Такое решение поддержал Бюджетный комитет на своем заседании”, — говорится в сообщении.

Указано, что, в частности выделят:

— на приобретение экспресс-тестов — 1 млрд грн, прежде всего их получат семейные врачи, мобильные бригады медиков и скорая помощь;

— на обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей — дополнительная субвенция в размере 896 млн грн;

— на другие важные меры, направленные против COVID-19 — субвенция местным бюджетам в размере 259 млн грн, из них 213 млн грн — на приобретение лабораторного оборудования для медицинских учреждений коммунальной формы собственности, а еще 46 млн — на расходные материалы для тестирования доноров крови.

“Борьба с пандемией продолжается, и Бюджетный комитет будет делать все от него зависящее, чтобы необходимые нашим медикам средства, оборудование и материалы поступали к ним как можно быстрее”, — сказал председатель комитета Юрий Аристов.

Напомним, до конца года правительство должно отчитаться о расходах из “ковидного” фонда.