В Центризбиркоме сформировали новый состав Броварской городской ТИК

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Броварской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Броварского района Киевской области. Об этом говорится в пресс-центре ЦИК, передает УНН.

“16 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия сформировала новый состав Броварской городской территориальной избирательной комиссии Броварского района Киевской области.

Решение принято в связи с тем, что решением суда досрочно прекращены полномочия всего состава указанной комиссии и полагается обязательство новому составу этой избирательной комиссии провести повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы”, — сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что новый состав комиссии сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 18 человек.

“Вместе с тем Броварской городской ТИК после формирования нового состава обязано безотлагательно привести свою деятельность и решения в соответствие с требованиями избирательного законодательства Украины с учетом решений судов, вступивших в законную силу, в частности, проведения повторных выборов депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы”, — добавили в ЦИК.

Ранее ЦИК обязала Харьковскую ТИК установить результаты выборов с учетом судебных решений.