Шмыгаль рассказал насколько уменьшилась мобильность населения на карантине "выходного дня"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Карантин "выходного дня" дал свои результаты, мобильность населения в минувшую субботу и воскресенье уменьшилась на 19% и 27% соответственно. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

“В субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье на 27%. Это очень важные показатели. Это, по данным исследований международных научных институтов, втрое уменьшает распространение болезни”, — заявил премьер.

По его словам, медицинская система пока справляется с тем количеством больных, которое есть на сегодняшний день, но количество врачей и их физические возможности — ограничены.

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“Количество коек мы увеличиваем, кислород подводим, работаем над этим постоянно и будем это делать, но может наступить момент, когда придется закрывать страну, когда врачи будут стоять перед вопросом выбора: чью жизнь спасать и, в связи с этим, нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато. И, собственно, карантин „выходного дня“ — это шесть дней в этом месяце, когда мы приостанавливаем мобильность населения, приостанавливаем широкие социальные контакты. Сегодня главная цель — не довести медицинскую систему к коллапсу и не довести страну до того момента, когда придется закрывать все на полный локдаун. Это будет катастрофический удар по экономике и мы сегодня должны делать все шаги для того, чтобы спасти экономику, но в первую очередь, спасти жизни людей”, — подчеркнул Шмыгаль.