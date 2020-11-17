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Шмыгаль рассказал насколько уменьшилась мобильность населения на карантине "выходного дня"

Шмыгаль рассказал насколько уменьшилась мобильность населения на карантине "выходного дня"

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Карантин "выходного дня" дал свои результаты, мобильность населения в минувшую субботу и воскресенье уменьшилась на 19% и 27% соответственно. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

“В субботу мобильность уменьшилась на 19%, а в воскресенье на 27%. Это очень важные показатели. Это, по данным исследований международных научных институтов, втрое уменьшает распространение болезни”, — заявил премьер.

По его словам, медицинская система пока справляется с тем количеством больных, которое есть на сегодняшний день, но количество врачей и их физические возможности — ограничены.

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“Количество коек мы увеличиваем, кислород подводим, работаем над этим постоянно и будем это делать, но может наступить момент, когда придется закрывать страну, когда врачи будут стоять перед вопросом выбора: чью жизнь спасать и, в связи с этим, нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато. И, собственно, карантин „выходного дня“ — это шесть дней в этом месяце, когда мы приостанавливаем мобильность населения, приостанавливаем широкие социальные контакты. Сегодня главная цель — не довести медицинскую систему к коллапсу и не довести страну до того момента, когда придется закрывать все на полный локдаун. Это будет катастрофический удар по экономике и мы сегодня должны делать все шаги для того, чтобы спасти экономику, но в первую очередь, спасти жизни людей”, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на совещании по поводу “карантина выходного дня”, против которого выступили ряд облцентров и бизнес, высказал мнение, что Украина сделала правильный шаг.

Добавим, правительство 11 ноября ввело карантин выходного дня" на три пары выходных до конца ноября — простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против такого решения выступили власти ряда облцентров и представители бизнеса.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин — до 31 декабря включительно.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль
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