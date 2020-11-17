Шмыгаль: у нас готовы рецепты поддержки бизнеса, на который негативно влияет карантин

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" заверил, что бизнес, на который негативно влияет карантин "выходного дня", будет получать поддержку и у правительства готов рецепт такой помощи, сообщает УНН.

“У нас готовы рецепты поддержки бизнеса. Они отработали весной и оправдали себя. Это и программа 5-7-9 с кредитными каникулами, это возмещение физическим лицам и предпринимателям, которое выплачивалось — более 1,1 миллиарда выплачено — это возмещение двух третей заработной платы по частичной безработице и другие программы. С торгово-промышленной палатой мы работаем над внедрением форс-мажора для тех отраслей, которые сегодня оказались в сложной ситуации для того, чтобы они могли уменьшать или не платить арендную плату и еще целый ряд инструментов”, — рассказал премьер.

Он также сообщил, что планирует встретиться с представителями всех отраслей, которые “находятся под негативным влиянием так называемого карантина выходного дня”.

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